К подмосковному сервису «Стройка рядом с домом» обратились свыше 650 тыс. раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Жители Подмосковья более 650 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом «Стройка рядом с домом». Такие данные привели в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«С начала года сервисом воспользовались более 40 тыс. раз, а общее количество обращений с момента запуска превысило 650 тыс. Рост доверия к сервису говорит о том, что люди хотят участвовать в жизни своих городов. Только за последний год мы добавили данные более чем о тысяче новых объектах, и информация постоянно актуализируется», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Цифровой продукт доступен на Геопортале Подмосковья. Он позволяет узнать актуальную информацию о строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, в том числе детали о функциональном назначении, текущей стадии и наличии необходимых разрешений. Для получения сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер участка.
Сервис вызывает большой интерес уже шесть лет с момента его функционирования.
«Раньше для получения информации приходилось обращаться в ведомства. Теперь всё есть онлайн: от стадии стройки до фото. Это особенно важно для планирования — например, чтобы понять, появится ли в районе новая школа или поликлиника. «Стройка рядом с домом» – пример того, как технологии укрепляют диалог между властью и обществом», – пояснил гендиректор Мособлгеотреста Дмитрий Гаврилов.С января по май этого года количество запросов на сервисе увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.
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