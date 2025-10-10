Достижения.рф

В подмосковном Павловском Посаде открыли Аллею героев СВО

В Павловском Посаде открыли Аллею героев специальной военной операции. На мемориале теперь увековечены имена павших воинов.



На новом кладбище установили беседку с табличками, где размещены имена героев. К ней ведёт дорожка из камня, по обе стороны стоят лавочки и урны, высажены молодые деревья. В начале аллеи установили памятник солдату в экипировке — он «встречает» каждого, кто приходит сюда.

Памятник открыли в присутствии ветеранов СВО, их семей и жителей города. Люди приходили с цветами, чтобы почтить память павших. Мероприятие прошло без музыки и микрофонов — в тишине.

Идею создания аллеи обсуждали давно. Рабочие благоустроили территорию, а скульптор несколько месяцев работал над образом солдата. Теперь на месте пустыря — спокойное, светлое место памяти, куда может прийти каждый.
Ирина Паршина

