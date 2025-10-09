Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский патриотический форум
Всероссийский патриотический форум проведёт в Москве с 7 по 10 декабря Роспатриотцентр. Принять участие в мероприятии приглашают жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
Темой форума станут герои России — от былых столетий до наших дней.
«В этом году форум соберёт более четырёх тысяч участников: студентов, активистов, юнармейцев, лидеров молодёжных объединений, ветеранов и представителей бизнеса со всей страны», — говорится в сообщении.Зарегистрироваться на форум можно в качестве участника или волонтёра. Волонтёры форума получат ценный опыт в организации федерального события, смогут принять участие в работе форумных площадок, пообщаться с историками, экспертами и героями, а также найти новых друзей.
Форум будет проходить в Национальном центре «Россия». Записаться можно до 27 октября. Регистрация открыта по ссылке.