Жители Серпухова присоединились к всероссийской акции «Портрет героя»Серпухов стал участником всероссийской акции «Портрет героя». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Акция является частью патриотического проекта «КиберЛюди», которую проводят при содействии Госдумы и Фонда «Защитники Отечества». Уникальный формат проекта сочетает творческий процесс с живым общением с героями. Пока создаётся портрет участника СВО, он сам рассказывает о своём боевом пути. Учащимся территориальной Детской школы искусств предстояло написать портрет серпуховича Алексея Воронина», – говорится в сообщении.В ходе мероприятия дети познакомились с Алексеем, что помогло лучше отразить его характер. Встречу организовали Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также Ассоциация ветеранов СВО Серпухова.
Когда началась спецоперация, серпухович не стал дожидаться повестки и сам пошёл в военкомат. За несколько лет службы он награждён медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью Жукова. Дома Алексея ждут жена и четверо детей.
Пока юные художницы творили, воспитанники Территориальной детской школы искусств показывали музыкальные номера и читали стихи. Готовые работы направят на суд жюри для отбора в экспозицию выставки-форума «Российские технологии на службе Отечеству».
Один из портретов вручили самому Алексею Воронину. Кроме того, ему передали подарки и угощения для сослуживцев на передовой, куда военный отправится в ближайшие дни. Посылку со сладостями собрали жители посёлка Большевик.
