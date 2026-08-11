В подмосковном посёлке Лесной проверили ход модернизации теплоснабжения
Ход модернизации котельных №1 и №2 в посёлке Лесной проверил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в осмотре приняли также заместители главы Евгений Лойко и Людмила Конопатченкова.
На котельной №1 вместо старого объекта строят блочно-модульный. В настоящее время там сделали фундамент и основания. В начале сентября начнётся поставка оборудования. А готовность котельной №2 составляет 80%.
«Начало отопительного периода мы планируем обеспечить на существующем оборудовании. Новую блочно-модульную котельную планируем запустить до конца года», — сказал Максим Красноцветов.Он поручил профильным службам взять соблюдение графиков работы под контроль.