В подмосковном посёлке Лесной проверили ход модернизации теплоснабжения

11 августа 2026, 17:26

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ход модернизации котельных №1 и №2 в посёлке Лесной проверил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в осмотре приняли также заместители главы Евгений Лойко и Людмила Конопатченкова.



На котельной №1 вместо старого объекта строят блочно-модульный. В настоящее время там сделали фундамент и основания. В начале сентября начнётся поставка оборудования. А готовность котельной №2 составляет 80%.





«Начало отопительного периода мы планируем обеспечить на существующем оборудовании. Новую блочно-модульную котельную планируем запустить до конца года», — сказал Максим Красноцветов.