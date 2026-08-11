В Красногорске поздравили со столетием ветерана войны Любовь Вошину

В Красногорске поздравили со столетием ветерана войны Любовь ВошинуКогда началась война, ей было 15 лет, сегодня – 100. Вошина – ветеран Великой Отечественной войны, почётный житель Подмосковья, хранительница памяти и удивительная женщина. Поздравить её с юбилеем приехал депутат Мособлдумы Роман Володин.
«Мы всегда с особым уважением говорим о наших старших жителях, тех, кто много лет трудился на благо родной земли, делая её лучше. Жизнь измеряется не годами, а добрыми делами, и Любовь Михайловна тому пример. Это очень ценно для нас. Хочу пожелать ей счастья, благополучия, внимания и заботы близких», – сказал депутат.Любовь Вошина родилась в 1926 году в Ново-Петровском районе. В 1941-м, перед приходом немецких войск, в Истринском районе при Глебовской птицефабрике был сформирован истребительный батальон. В него вошли в основном девушки и юноши. Их задачей были проверка документов в деревнях, выявление диверсантов и дезертиров, контроль за соблюдением светомаскировки. Любовь Михайловна служила в этом батальоне.
О былых временах напоминают награды и медали. Среди них – «За оборону Москвы», «За трудовую доблесть».
После войны девушка вернулась к мирному труду, работала бухгалтером на птицефабрике. В 1951 году переехала в Нахабино, где живёт по сей день. Среди прочих подарков от гостей – новый телевизор. Теперь виновница торжества сможет смотреть любимые передачи на большом экране.