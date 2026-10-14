В Подольск привезли чудотворную икону Богородицы
Чудотворную икону «Неупиваемая Чаша» привезли в Троицкий кафедральный собор в Подольске 14 октября. В этот день православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Образ доставили из Введенского Владычного монастыря Серпухова. Святыню встречал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
«От всей души поздравляю всех, кто отмечает сегодня Покров Пресвятой Богородицы! Этот день напоминает нам, как важно беречь друг друга, ценить близких и родной дом. Давайте в этот светлый день сделаем мир вокруг теплее — позвоним родителям, откликнемся на просьбы соседей, поддержим тех, кто чувствует себя одиноко», — обратился к верующим архиепископ.В Троицком соборе Подольска икона останется до окончания вечерней службы 18 октября.