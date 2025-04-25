В Подольске из представителей 20 школ выбрали ученика года

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске определили победителя муниципального конкурса «Ученик года 2025». В финальных состязаниях, которые прошли в школе № 34, участвовали 38 лучших учеников 20 подольских общеобразовательных учреждений, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Победителем стал ученик 10 класса гимназии №7 Георгий Багдасаров. Юноша является лауреатом многих музыкальных конкурсов, участником детского духового оркестра «Подольские фанфары» музыкальной школы, играет на гитаре, занимается графическим дизайном и мечтает стать звукорежиссёром», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Чтобы пройти в финал, ребята прошли сложный отбор. На первом этапе защитили проектно-исследовательские работы по темам «На службе Отечеству», «Время героев. Люди из стали» и «Бессмертные шедевры». На втором писали эссе, тема которого стала в день проведения.
По результатам двух этапов определили участников заключительной части. В финале конкурсанты подготовили два выступления.
Читайте также:
Окна детских садов Подольска украсили ко Дню Победы
Замену ливнёвки в подольском парке им. Талалихина завершат к 1 мая
Для студентов провели экскурсию по Подольским очистным сооружениям
Лора Луганская