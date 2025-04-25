Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подольске из представителей 20 школ выбрали ученика года

В Подольске из представителей 20 школ выбрали ученика года

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Оригинал
В Подольске определили победителя муниципального конкурса «Ученик года 2025». В финальных состязаниях, которые прошли в школе № 34, участвовали 38 лучших учеников 20 подольских общеобразовательных учреждений, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Победителем стал ученик 10 класса гимназии №7 Георгий Багдасаров. Юноша является лауреатом многих музыкальных конкурсов, участником детского духового оркестра «Подольские фанфары» музыкальной школы, играет на гитаре, занимается графическим дизайном и мечтает стать звукорежиссёром», – рассказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Чтобы пройти в финал, ребята прошли сложный отбор. На первом этапе защитили проектно-исследовательские работы по темам «На службе Отечеству», «Время героев. Люди из стали» и «Бессмертные шедевры». На втором писали эссе, тема которого стала в день проведения.

По результатам двух этапов определили участников заключительной части. В финале конкурсанты подготовили два выступления.

Читайте также:

Окна детских садов Подольска украсили ко Дню Победы

Замену ливнёвки в подольском парке им. Талалихина завершат к 1 мая

Для студентов провели экскурсию по Подольским очистным сооружениям
#подмосковье
#московская область
#подольск
#школа
#школьники
#ученики
#конкурс
#образование
«Диктант Победы» в Дубне написали на 15 площадках
25 апреля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Пятнадцать площадок приняли в Дубне желающих написать исторический «Диктант Победы», одна из них была открыта Библиотеке семейного чтения на Большой Волге, там свои знания проверили студенты, депутаты и военные, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в диктанте принял и глава Дубны Максим Тихомиров. Он справился с заданиями в числе первых.

«Рядом со мной диктант писали действующие участники специальной военной операции и волонтёры, учащиеся, коллеги по партии «Единая Россия». Для каждого из нас «Диктант Победы» — это, в первую очередь, дань мужеству и героизму всех тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны», — сказал Максим Тихомиров.
В этом году «Диктант Победы» проводится в седьмой раз. Участники акции должны были за 45 минут ответить на 25 вопросов. Задания касались не только Великой Отечественной войны, но и СВО.

Читайте также:

День Победы в Дубне отметят возложением цветов, посадкой деревьев и велопробегом

В Дубне к 80-летию Победы впервые помыли «летающий танк» Ил-2

В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать первый российский препарат от редкого заболевания
#дубна
#диктант победы
#максим тихомиров
#день победы
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда Дубны выиграла зональные соревнования юных пожарных и спасателей
25 апреля 2025, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Семь команд из разных городов севера региона приняли участие в соревнованиях губернаторской программы «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Они прошли в Дубне. Это одно из направлений конкурса «Юный пожарный», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жюри оценивало строевую подготовку и исполнение песни, стенгазету и выступление агитбригады, умение вязать специальные узлы. Четверо участников дубненской команды справились с эстафетой за 1 минуту 44 секунды. Как рассказали ребята, при выполнении всех манипуляций с пожарным рукавом нужно помнить о скорости и не медлить. Это самый трудный и зрелищный этап соревнований.
«Соревнования проводятся для популяризации профессии пожарного и знаний пожарной безопасности среди подрастающего поколения. Это и пропаганда здорового образа жизни. Чтобы успешно преодолеть все этапы эстафет, ребята должны быть физически сильными, уметь ориентироваться в различных ситуациях», – сказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дубне ГУ МЧС России по Московской области Антон Савельев.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В итоге выступление дубненской команды было признано лучшим.
«Наша команда юных пожарных и спасателей опередила всех соперников на зональном этапе соревнований и вошла в топ-5 в Московской области. Молодцы», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Дубненцы продолжат участие в конкурсе «Юный пожарный» и в мае отправятся в Мытищи на следующий этап.

Читайте также:

День Победы в Дубне отметят возложением цветов, посадкой деревьев и велопробегом

В Дубне к 80-летию Победы впервые помыли «летающий танк» Ил-2

Более 150 человек участвовали в реконструкции форсирования Шпрее в Дубне
#дубна
#московская область
#соревнования
#подмосковье
#спасатели
#пожарные
#максим тихомиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К омбудсмену Подмосковья за год поступило более 3 тысяч обращений
25 апреля 2025, 15:21

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Свыше 3 тысяч обращений поступило в 2024 году уполномоченному по правам человека в Московской области, большинство обращений касались нарушения различных прав и свобод, также граждане запрашивали консультации и вносили собственные предложения. Об этом подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская доложила Мособлдуме, сообщает пресс-служба аппарата регионального уполномоченного по правам человека.
«В прошлом году поступило 3154 обращения. По сравнению обращений с 2023 годом количество выросло на 14,2%. Свыше 61% от общего числа поступивших обращений касались нарушения прав и свобод, в остальных случаях граждане обращались за разъяснениями, а также с предложениями», — сказала Ирина Фаевская.
Она добавила, что для решения ряда актуальных для граждан вопросов необходимо внести изменения в законодательство. В частности, аппарат подмосковного омбудсмена подготовил 22 изменения в федеральные законы, 14 — в региональное законодательство и семь рекомендаций для муниципальных органов самоуправления.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО

В Государственном университете просвещения провели занятие по правам человека

Стартовал приём документов на награждение Знаком «За защиту прав человека в Подмосковье»
#омбудсмен
#ирина фаевская
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники «Мосэнергосбыта» привели в порядок территорию у мемориала в Шатуре
25 апреля 2025, 14:56

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Субботник у мемориального комплекса «Памятник обелиск воинам шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 годов» провели сотрудники компании «Мосэнергосбыт», в работах приняли участие одиннадцать человек, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
В рамках субботника у шатурского мемориала подмели дорожки, собрали мусор, листву и опавшие ветки, а также постригли газон.

«Субботник провели в рамках проекта «Энергия чистоты». В уборке был задействован молодёжный актив компании. Подобные акции помогают сохранять память о героях Великой Отечественной войны, привлекать к труду молодежь и воспитывать патриотов», — сказал представитель АО «Мосэнергосбыт» Ратмир Романов.
Компания активно принимает участие в реконструкции шатурских памятников. Ранее она выделила средства на обновление мемориала «Вечный огонь» в Шатуре, а в этом году — на восстановление памятника в селе Кривандино.

Читайте также:

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила предприятие в Шатуре

Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»

Шатурские волонтёры узнали о работе органов местного самоуправления
#шатура
#субботник
#мемориал
#уборка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Акция «Услышать Победу» продлится в России до 15 мая
25 апреля 2025, 14:45

Фото: iStock / Ekaterina Dorozhkina

Уникальная акция «Услышать Победу» к 80-летию Великой Победы, продлится в России до 15 мая. Об этом сообщается на сайте may9.ru.
Акция позволяет всем желающим ощутить атмосферу исторического момента через архивные аудиозаписи. Инициатива направлена на сохранение памяти о событиях 1945 года и объединяет жителей всех регионов.
«Для участия в акции нужно позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-09-05. Звонок открывает доступ к уникальным записям, включая выступление легендарного маршала СССР Георгия Жукова на церемонии подписания акта о полной капитуляции гитлеровской Германии. Есть также фрагменты интервью с Лидией Овчаренко, стоявшей на посту у знаменитых Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945-го. Особое внимание привлекает запись диктора Юрия Левитана, объявившего народу радостную весть о победе над фашизмом», – говорится в сообщении.
Акция «Услышать Победу» не только напоминает о героическом прошлом, но и укрепляет связь поколений. Архивные аудиозаписи, сохранённые благодаря современным технологиям, делают историю осязаемой, позволяя ощутить эмоции людей, переживших долгожданный май 1945 года, отмечают организаторы.

Читайте также:

Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями

«Услышать Победу»: жители Подмосковья смогут принять участие в масштабной акции

Россияне могут присоединиться к уникальной акции «Услышать Победу»
#день победы
#россия
#9 мая
#история
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате