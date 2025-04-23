Замену ливнёвки в подольском парке им. Талалихина завершат к 1 мая

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Ливневую канализацию обновляют в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, эти работы планируется завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Благоустройство парка, включающее замену ливневой канализации, а также восстановление грунта на склонах, где в дальнейшем высадят деревья с сильной корневой системой для предотвращения оползней, ведётся в рамках проекта «Единой России» «Городская среда», — отмечается в сообщении.Ход работ проверили замглавы округа Ольга Шашкова, председатель горсовета Алексей Никулин и члены Общественного совета парков.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Сейчас в парке реализуется третий этап реконструкции: вдоль Парадного проезда проложили пешеходные дорожки, создали скейт-парк и обустроили удобные спуски к реке. Продолжается монтаж спортивных и детских площадок.
Читайте также:
В Подольске обновят покрытие более 97 кв. метров дорог
Участниками Президентских спортивных игр в Подольске стали около 300 школьников
В Подольске в ходе экозабега по лесопарку убрали порядка 800 кг мусора
Лев Каштанов