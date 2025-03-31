В Подольске заработал новый зал для спортивного метания ножа

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске торжественно открыли новый зал для занятий спортивным метанием ножа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Церемония прошла в спорткомплексе «Спорт-Сервис». Она была приурочена к пятилетию Подольского отделения Московской областной федерации этого вида спорта.
В администрации добавили, что на торжественном мероприятии наградили юных спортсменов, отличившихся на первенстве округа в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.
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«День открытия нового зала войдёт в историю спорта как особая дата. Зал станет важной частью спортивной инфраструктуры муниципалитета и создаст возможности для воспитания новых чемпионов», – сказал руководитель подольского отделения спортивного метания ножа Руслан Кучер.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В администрации добавили, что на торжественном мероприятии наградили юных спортсменов, отличившихся на первенстве округа в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.
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Лора Луганская