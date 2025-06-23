В Подольске назвали победителей соревнования по плаванию в рамках спартакиады

23 июня 2025, 09:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске завершились командные соревнования по плаванию в рамках IX Комплексной спартакиады по месту жительства. Состязания проходили в Универсальном спортивном центре «Юность». Участники боролись за победу в смешанной эстафете 4×50 метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.