В Подольске назвали победителей соревнования по плаванию в рамках спартакиады

В Подольске завершились командные соревнования по плаванию в рамках IX Комплексной спартакиады по месту жительства. Состязания проходили в Универсальном спортивном центре «Юность». Участники боролись за победу в смешанной эстафете 4×50 метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По итогам заплыва первое место заняла команда микрорайона Кутузово, показав результат 2 минуты 10,32 секунды. Второе место досталось пловцам из Дубровиц (2:15,28), третье — сборной микрорайонов Высотный и Ивановский (2:19,02).
Победители и призёры были награждены кубками, медалями и почётными грамотами. Следующий этап спартакиады состоится 30 августа.