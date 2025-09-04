В Подольске отчитались о ходе благоустройства дворов

04 сентября 2025, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Девятнадцать дворовых территорий благоустроили в городском округе Подольск с начала текущего года, программа выполнена более чем на 73%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках работ по благоустройству во дворах Подольска заменили около 45 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, отремонтировали 14 парковок и организовали 13 новых, установили почти 200 скамеек, 113 светильников и 109 урн, а также высадили 1,5 тыс. деревьев и кустарников.





«Сейчас благоустройство ведётся на последних семи локациях, вошедших в годовой план. Там обновляют асфальт на дорогах и тротуарах, а также укладывают новый бортовой камень», — говорится в сообщении.