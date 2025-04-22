В Подольске планируют выпускать первый в России аналог лекарства от остеопороза

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Петровакс Фарм» планирует производить в Подольске первый в стране биоаналог оригинального препарата для лечения остеопороза. Это сделает современное лечение доступнее для миллионов россиян, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат Форседено – первый в стране биоаналог оригинального таргетного препарата для терапии остеопороза. Заболевание встречается примерно у 30% россиян старше 50 лет. Планируем поставлять препарат по более низкой цене по сравнению со стоимостью лекарства с аналогичным действующим веществом. В дальнейшем компания рассмотрит возможность локализации производства в Подольске», – сообщили в пресс-службе «Петровакс Фарм».Фото: пресс-служба компании «Петровакс Фарм»
Остеопороз долгое время прогрессирует незаметно. Между тем в России от этого заболевания страдают 14 млн человек, в том числе 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет. Оно может встречаться и в более молодом возрасте. Болезнь разрушает костную ткань и приводит к тяжёлым переломам, потере подвижности и инвалидности. Медикаментозное лечение повышает минеральную плотность костей и значительно уменьшает риск переломов.
«Петровакс Фарм» – российская компания новых биофармацевтических решений, активно инвестирующая в научные исследования и разработки. Портфель включает оригинальные препараты, биоаналоги и брендированные дженерические лекарства.
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