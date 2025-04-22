Подольские студенты сдали более 20 литров крови на донорской акции

На пять балов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 22 апреля, основные заторы наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.