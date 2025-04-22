Подольские студенты сдали более 20 литров крови на донорской акции

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Ежегодную молодёжную акцию «Стань донором крови» провели в Подольске, участие в ней приняли студенты учреждений профессионального образования, члены молодёжных организаций и волонтёры, они сдали более 20 литров крови, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мне недавно исполнилось 18 лет, кровь сдаю впервые. Чувствую себя отлично. Сделал доброе дело. Возможно, моя кровь кому-то поможет», — поделился впечатлением от участия в акции студент Игорь Пономарёв.После сдачи крови доноры получили по 1052 рубля на питание, кроме того, их на день освободили от занятий.
Акция «Стань донором крови» проводится регулярно, в этом году в Подольске она будет проходить трижды: два раза весной и один раз осенью.
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