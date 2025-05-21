В Подольске пройдет форум «Формула УСпеха» на грант Росмолодежи

Стали известны финалисты ежегодной премии «Молодой промышленник года». В этом году в итоговый список вошли 200 руководителей предприятий со всей России, отобранных по строгим критериям. Все они возглавляют компании с годовой выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей и численностью сотрудников до 250 человек, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.