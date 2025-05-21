В Подольске пройдет форум «Формула УСпеха» на грант Росмолодежи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Главный эксперт комитета по делам молодежи администрации городского округа, председатель Подольской организации «Российский Союз Молодежи» Ольга Жукова стала победителем первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты для физических лиц» в номинации «Вдохновляй», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
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Дайана Хусинова