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Бизнесу Подмосковья в аренду за рубль передали более 300 объектов недвижимости

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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За время работы программы «Недвижимость за 1 рубль» подмосковным предпринимателям в аренду передали более 300 объектов. Объем инвестиций в проекты составил 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С момента запуска в 2023 году региональная программа «Недвижимость за 1 рубль» показывает высокую эффективность. За время её работы предпринимателям передан 341 объект недвижимости в аренду по льготной ставке. Суммарный объём вложений в проекты – 1,4 млрд рублей. Будет создано порядка 1170 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, самый востребованный вид использования арендованных помещений – открытие пунктов выдачи заказов российских маркетплейсов.
«Сегодня предпринимателям Московской области доступно около 150 объектов недвижимости в аренду по льготной ставке. Получить всю информацию о состоянии помещения, в том числе фото и технические характеристики, можно на Инвестиционном портале Подмосковья», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды нужно выполнить определённые обязательства.

Заявка рассматривается в течение 10 дней. При положительном решении предприниматели могут подписать договор аренды.

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Кинолог Костромин объяснил, почему мозг собаки должен быть всегда занят
20 мая 2025, 22:20

Фото: iStock / Tetiana Garkusha

Прежде, чем завести собаку, нужно обязательно проконсультироваться с кинологом.
Такой совет дал в беседе с «Радио 1» председатель правления Московской областной общественно-спортивно-кинологической организации Андрей Костромин.
«Я собаку завожу не на один год, а примерно на 15 лет. Поэтому я должен понимать, чем буду эти 15 лет с ней заниматься, для чего она мне нужна. Это ответственность, вот что важно. Основная ошибка – в том, что человек увидел в интернете красивую собачку, почитал про неё и решил, что она ему нужна. Но лучше обратиться к профессионалу и спросить: «Я хочу завести в семью собаку, но у меня пятеро детей, а я хочу аргентинского дога. Можно мне сделать это?». Я бы точно не завёл такую собаку в семью», – отметил Костромин.
Если человек хочет пообщаться и подружиться с чужой собакой, первое, что надо помнить, – нужно всегда спрашивать у владельца, можно ли её погладить.
«Собака может встать в охранную ситуацию, потому что вы протянули руку не совсем корректно. Если вы тянете к животному открытую ладошку, это неправильно. Нужно сначала подставить собачке закрытую ладонь, чтобы она могла её обнюхать. И ни в коем случае не нужно пытаться погладить собаку по голове. Она может расценить это как доминирующий фактор и показать зубы. Если хотите, поздороваться с собачкой, почешите её под шеей. Здесь очень много нюансов, это целая тема», – сказал собеседник «Радио 1».
Главное, что нужно понять, заводя собаку, зачем она нужна, подчеркнул Андрей Костромин.
«Свою собаку надо любить, это главное. И надо понимать, зачем вы завели её. У неё должен быть свой функционал. Она должна чётко понимать, за что хозяин её любит, хвалит и гладит. Есть работа. Ходить по команде рядом – это работа, тапочки приносить – это работа. Собака не должна сидеть дома без дела, у неё мозг должен быть всегда чем-то занят. Потому что, если она будет придумывать сама себе какую-то работу, не факт, что эта работа понравится вам», – отметил кинолог.
Поэтому, по мнению Костромина, нужно придумать для своей собаки максимальное количество функционала, которое потом можно будет превратить в работу.

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Умер сбитый на трассе в Подмосковье лосёнок Илюша
20 мая 2025, 21:44

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сбитый на трассе под Истрой лосёнок скончался, передаёт 360. Ветеринары сделали всё возможное для спасения его жизни, но сердце животного не выдержало наркоза – молодой лось был слишком ослаблен.
Ранее сообщалось, что вечером 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля сбил на трассе молодого лося. Животное с переломанными ногами лежало на обочине больше суток, не получая помощи. В ситуацию вмешались местные жители, и вечером понедельника лося доставили в ветеринарную клинику в Дмитрове.

Пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку обеспечили особый режим в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что состояние животного, которое получило кличку Илюша, оценивается как стабильное, удовлетворительное. На 20 мая была намечена операция.

Прокуратура Московской области продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования на происшествие со стороны экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Илья Авербух рассказал о первом фестивале «Каникулы» в Горках Ленинских
20 мая 2025, 21:20

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 1 июня по 6 июля впервые состоится летний фестиваль «Каникулы». Его организует продюсерская команда Ильи Авербуха. Фестиваль будет проходить по выходным. Гостей ждут театральные постановки, показы кино под открытым небом, концерты, лекции, мастер-классы, спортивные активности и уютный отдых на природе.
Для зрителей будут выступать как профессиональные актёры, так и студенты московских театральных вузов. Будет представлена программа спектаклей от мастерских Брусникина, Рыжакова, Бутусова, других независимых театров. Также пройдёт интерактивный форум, где зрители смогут влиять на развитие сюжета.

В первую очередь, речь идёт о семейном отдыхе, сообщил «Радио 1» режиссёр, продюсер, хореограф, российский фигурист Илья Авербух.
«Мы не случайно назвали фестиваль «Каникулы», потому что каникулы – это когда ты находишься в предвкушении, это что-то из детства. Мы все ждём каникул. И даже уже став взрослыми, тоже ждем каникулярной поры. Это место встречи, место отдыха, место, куда вы можете прийти со всей семьёй, и это уже большой подарок – что все собрались вместе и выехали на выходной», – отметил Авербух.
По его словам, организаторы фестиваля постарались сделать предстоящие дни максимально интересным и насыщенным.
«На протяжении всего дня будут проходить и мастер-классы, и интересные лекции. Конечно, будет выступление театральных коллективов, мастерских. Зрители смогут познакомиться с абсолютно разными театральными направлениями в демократичной атмосфере на сцене, которую мы построим в парке. Всё открыто и доступно. Основная идея фестиваля – чтобы все были вместе и при этом получали энергию различных творческих начал. А в финале нашего фестиваля выступит замечательная группа Uma2rman. Уже сейчас всех приглашаем приобретать билеты на это выступление. Также на фестивале будет сохранён дух джаза, который заложил за долгие годы мой большой друг Игорь Бутман. Надеюсь, что и погода нам поможет, что будет замечательная атмосфера», – сказал собеседник «Радио 1».
Как рассказал Илья Авербух, в своё время он случайно оказался в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
«Был поражён, во-первых, его огромным масштабом, а во-вторых, тем, что он не настолько раскручен. Конечно, это место историческое. Все мы по-разному можем относиться к тем или иным моментам нашей истории, но это огромная часть летописи страны. И, конечно, всем рекомендую посетить музей. Он сделан с большой любовью. Само место историческое, это тоже добавляет значимости всему проекту», – заключил прославленный фигурист.
Получить подробную информацию о фестивале и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.

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Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз
20 мая 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года предложил жителям Подмосковья продлить рецепт на льготные лекарства уже более 80 тыс. раз. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.
Светлана – электронный помощник, созданный на основе искусственного интеллекта. В Московской области он обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись.

Помимо этого, робот совершает исходящие вызовы, напоминая пациентам о необходимости визита к врачу и приглашая на вакцинацию. В прошлом году Светлана начала также напоминать о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
«Проект стартовал в трёх городских округах и сейчас расширен на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач продлевает электронный рецепт, а пациент экономит время на посещении поликлиники. С начала года робот Светлана предложила продлить рецепт более 80 тыс. раз», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в ведомстве, звонки осуществляются с номера 7 (498) 602-31-35.

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт под знаком Юбилея Великой Победы
20 мая 2025, 20:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Истре с 9 по 13 июля пройдёт VIII Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В фокусе мероприятия в этом году будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивальной программе – легендарные сочинения Прокофьева и Шостаковича. Также будут исполнены произведения Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна. Завершится фестиваль гала-концертом творческого наследия Исаака и Максима Дунаевских.
«Восьмой фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году пройдёт под знаком Юбилея Победы. Зрители услышат гениальные произведения, которые помогали нашему народу пройти военные годы, поднимали дух. Уверен, что в Истре, рядом с Ново-Иерусалимским монастырём, пережившим весь ужас войны, эта музыка будет звучать особенно проникновенно», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский в этом году выступит не только с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова, но и встанет за пульт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, который дебютирует в Новом Иерусалиме.

Программа фестиваля и билеты – на сайте.

«Лето. Музыка. Музей» – крупнейший опен-эйр-фестиваль классической музыки в Подмосковье, появившийся в 2018 году. Его бессменный президент – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Каждый сезон фестиваль привлекает гостей из Москвы и Подмосковья, выполняя не только развлекательную, но и просветительскую миссию.

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