Бизнесу Подмосковья в аренду за рубль передали более 300 объектов недвижимости

В Истре с 9 по 13 июля пройдёт VIII Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В фокусе мероприятия в этом году будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.