Бизнесу Подмосковья в аренду за рубль передали более 300 объектов недвижимости

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
За время работы программы «Недвижимость за 1 рубль» подмосковным предпринимателям в аренду передали более 300 объектов. Объем инвестиций в проекты составил 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С момента запуска в 2023 году региональная программа «Недвижимость за 1 рубль» показывает высокую эффективность. За время её работы предпринимателям передан 341 объект недвижимости в аренду по льготной ставке. Суммарный объём вложений в проекты – 1,4 млрд рублей. Будет создано порядка 1170 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным ведомства, самый востребованный вид использования арендованных помещений – открытие пунктов выдачи заказов российских маркетплейсов.
«Сегодня предпринимателям Московской области доступно около 150 объектов недвижимости в аренду по льготной ставке. Получить всю информацию о состоянии помещения, в том числе фото и технические характеристики, можно на Инвестиционном портале Подмосковья», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды нужно выполнить определённые обязательства.
Заявка рассматривается в течение 10 дней. При положительном решении предприниматели могут подписать договор аренды.
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