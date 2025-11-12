В Подольске проведут праздник «Назад в СССР» с самоварами и ретро-танцами
В парке им. Виктора Талалихина в Подольске 15 ноября состоится праздник «Назад в СССР» с концертом и флешмобом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участникам предложат совершить путешествие во времени и оказаться в 70-80-х годах ХХ столетия, почувствовать дружескую атмосферу, вспомнить детство и юность. Выставка исторических фотографий «Как мы танцевали» будет развёрнута с 13:00 до 17:00. Также можно будет согреться горячими напитками на самоварной станции в ретро-буфете.
На празднике также состоится тематический флешмоб от участников социального проекта «Делай чудо». А концертная программа «РетроШлягеры» объединит творческие коллективы Дома культуры им. Лепсе. В завершении гости смогут потанцевать на ретро-дискотеке.
Приглашаются все желающие. Вход будет бесплатным.
Читайте также: