В Подольске проведут праздник «Назад в СССР» с самоварами и ретро-танцами

12 ноября 2025, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В парке им. Виктора Талалихина в Подольске 15 ноября состоится праздник «Назад в СССР» с концертом и флешмобом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.