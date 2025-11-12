В Подольске снесли обветшавший многоквартирный дом
Двухэтажный блочный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на проспекте Ленина в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.
Дом №4/2 построили 85 лет назад. Его общая площадь составляла около 540 квадратных метров.
«Экспертиза установила высокую степень износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов из 13 квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос завершили в октябре текущего года. Сейчас участок уже расчистили от строительного мусора. На освободившейся территории планируется построить жильё.
Всего на территории округа Подольск выявили 389 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 284 объекта. Работа в этом направлении продолжается.