В Подольске снесли обветшавший многоквартирный дом

12 ноября 2025, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный блочный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на проспекте Ленина в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.





Дом №4/2 построили 85 лет назад. Его общая площадь составляла около 540 квадратных метров.





«Экспертиза установила высокую степень износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов из 13 квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.