В Подмосковье задержали мужчину с канистрой с наркотиками

11 марта 2026, 09:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину. Водитель — 35-летний житель Жуковского — очень нервничал, поэтому полицейские решили провести досмотр автомобиля. В багажнике они нашли рюкзак с канистрой, в которой лежали десять полимерных пакетов с белым порошком.





«На место вызвали следственно-оперативную бригаду. Порошок изъяли и отправили на исследование. Проверка одного из пакетов показала, что там находится наркотик карфентанил общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.