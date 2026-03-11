В Подмосковье задержали мужчину с канистрой с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину. Водитель — 35-летний житель Жуковского — очень нервничал, поэтому полицейские решили провести досмотр автомобиля. В багажнике они нашли рюкзак с канистрой, в которой лежали десять полимерных пакетов с белым порошком.
«На место вызвали следственно-оперативную бригаду. Порошок изъяли и отправили на исследование. Проверка одного из пакетов показала, что там находится наркотик карфентанил общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.Содержимое остальных пакетов проверят в ходе следствия.
Мужчину задержали. Он рассказал, что нанялся за 400 тысяч рублей забрать наркотики по указанным куратором координатам, а потом распространить через тайники на территории Подмосковья.