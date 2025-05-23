В Подольске состоялось торжественное закрытие хоккейного сезона

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» прошло торжественное закрытие хоккейного сезона и подведение итогов года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
На первенстве Московской области команда хоккеистов 2010 года рождения добилась победы, завоевав золотые медали. Серебряные награды были вручены командам 2013 и 2015 годов рождения, а бронзовые медали достались командам 2009, 2011 и 2014 годов рождения.
На церемонии, приуроченной к завершению хоккейного сезона 2024/25, собрались директор спортивной школы Константин Воршев, директор Ледового дворца «Витязь» Евгений Чибисов, а также воспитанник школы, победитель первенства России среди юношей и игрок юношеской сборной страны Тимур Муханов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
«Сезон был непростым, со своими вызовами и сложностями. Но я хочу поблагодарить наших ребят, тренерский штаб, административный блок и родителей за отличную совместную работу. Особая благодарность за плодотворное сотрудничество руководству и сотрудникам Ледового дворца и администрации округа», — подчеркнул директор спортивной школы Константин Воршев.
По итогам региональных соревнований Московской области золотые медали завоевали команды 2010, 2011 и 2013 годов рождения. Серебряные награды получили хоккеисты 2009 и 2014 годов рождения. Команда 2015 года была удостоена Кубка за второе место в группе «Б» первенства Москвы.
После официальной части участникам представили новое хоккейное снаряжение, подготовленное к следующему сезону. Затем юные воспитанники школы устроили оригинальное шоу: в костюмах исполнили буллиты, инсценировали ледовые сражения и представили музыкальные номера.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Завершением праздника стал арт-челлендж «Наш сезон в красках», в рамках которого спортсмены вместе с тренерами и родителями разукрасили лед и оставили пожелания на будущий сезон.
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