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В Подольске состоялось торжественное закрытие хоккейного сезона

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» прошло торжественное закрытие хоккейного сезона и подведение итогов года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
На первенстве Московской области команда хоккеистов 2010 года рождения добилась победы, завоевав золотые медали. Серебряные награды были вручены командам 2013 и 2015 годов рождения, а бронзовые медали достались командам 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

На церемонии, приуроченной к завершению хоккейного сезона 2024/25, собрались директор спортивной школы Константин Воршев, директор Ледового дворца «Витязь» Евгений Чибисов, а также воспитанник школы, победитель первенства России среди юношей и игрок юношеской сборной страны Тимур Муханов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

«Сезон был непростым, со своими вызовами и сложностями. Но я хочу поблагодарить наших ребят, тренерский штаб, административный блок и родителей за отличную совместную работу. Особая благодарность за плодотворное сотрудничество руководству и сотрудникам Ледового дворца и администрации округа», — подчеркнул директор спортивной школы Константин Воршев.

По итогам региональных соревнований Московской области золотые медали завоевали команды 2010, 2011 и 2013 годов рождения. Серебряные награды получили хоккеисты 2009 и 2014 годов рождения. Команда 2015 года была удостоена Кубка за второе место в группе «Б» первенства Москвы.

После официальной части участникам представили новое хоккейное снаряжение, подготовленное к следующему сезону. Затем юные воспитанники школы устроили оригинальное шоу: в костюмах исполнили буллиты, инсценировали ледовые сражения и представили музыкальные номера.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Завершением праздника стал арт-челлендж «Наш сезон в красках», в рамках которого спортсмены вместе с тренерами и родителями разукрасили лед и оставили пожелания на будущий сезон.

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График пригородных поездов Ленинградского направления будет изменен
График пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 26 мая по 7 сентября
23 мая 2025, 09:32

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период с 26 мая по 7 сентября изменится график движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении из-за проведения ремонтно-путевых работ на станциях Зеленоград-Крюково и Спирово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
На участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва часть пригородных поездов будет полностью отменена, некоторые составы будут следовать по новому расписанию, а также часть из них проследует только частично, без остановок на отдельных участках.

В частности, пригородный поезд № 6700, курсирующий между Зеленоградом-Крюково и Тверью, будет следовать по укороченному маршруту.

Кроме того, на участке Тверь – Лихославль – Тверь также произойдет отмена ряда пригородных поездов на всем протяжении маршрута.

Пассажиры могут получить информацию об изменениях в расписании пригородных поездов на информационных стендах, установленных на станциях в зоне обслуживания АО «МТ ППК». Кроме того, все данные доступны на официальном сайте компании в разделе для пассажиров.

Для удобства также разработано мобильное приложение «РЖД Пассажирам», где можно не только ознакомиться с актуальным расписанием, но и приобрести билеты на пригородные поезда.

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#подмосковье
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В Московской области обновили и отремонтировали 19 светофорных объектов
23 мая 2025, 09:16

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье продолжается активная модернизация светофоров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день работы завершены на 19 участках региональных дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Чтобы поддерживать функциональность светофорных объектов специалисты Мосавтодора ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. Всего в этом году планируют заменить старое оборудование и отремонтировать более 60 светофоров — ряд светофоров получит удалённое управлением», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В числе обновлённых участков — улица Зелинского в Воскресенске, перекрёсток Будёновского шоссе и улицы Дачной в Переделках Одинцовского округа, а также светофоры в Егорьевске на улицах Антипова, 1 Мая и проспекте Ленина рядом с остановкой «1-й микрорайон».

Кроме того, обновление коснулось светофоров в Солнечногорске (Пятницкое шоссе, д. Обухово), Серпухове (Бутурлинское шоссе, остановка «Развилка»), Орехово-Зуевском округе (Егорьевское шоссе, д. Соболево), Черноголовке (остановка «Поворот на Фряново») и Клину (у пешеходного перехода рядом с центральной больницей).

До конца года планируется отремонтировать ещё 45 светофорных объектов. В рамках модернизации специалисты СМЭУ «Мосавтодора» также устанавливают новые транспортные и пешеходные светофоры, информационные табло, дополнительные секции, переходят на аккумуляторы с солнечным питанием и монтируют новое осветительное оборудование.

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Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне
22 мая 2025, 22:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Китайская компания «Хуацзин» по производству деталей для грузовой прицепной техники начнёт строительство своего завода в Московской области в июне. Такой срок назвала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, выступая в Мособлдуме на правительственном часе.
«Большой проект из Китая реализуется в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском – производство осей для тяжёлой прицепной техники. Будем надеяться, что получится. Начало строительства запланировано на июнь этого года», – отметила Зиновьева.
Китайская компания получила разрешение на строительство завода в городском округе Солнечногорск в январе. Объем инвестиций в проект оценивался в 5 млрд рублей.

«Хуацзин» производит детали для прицепов и полуприцепов. У компании есть два завода в Китае, а также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии.

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Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных семей Подмосковья
Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных
22 мая 2025, 22:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 1,6 тыс. подмосковных многодетных семей оформили разрешение на бесплатную парковку на региональном портале госуслуг Московской области. Платные парковки расположены в 13 городах региона, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Самое большое количество полученных разрешений зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском – более 190 семей, Богородском – свыше 180, Мытищах – около 160, Сергиево-Посадском – порядка 150, а также в Подольске – примерно 100», – рассказали в ведомстве.
Оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.

После получения льготного разрешения доступна бесплатная стоянка на платных парковках на муниципальных и региональных дорогах в Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

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#московская область
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В Щёлкове запустили производство удобрений с роботизированными комплексами
22 мая 2025, 22:33

Фото: iStock / Zbynek Pospisil

В Щёлкове заработал цех по производству жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами для листовых и корневых подкормок сельхозкультур. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Цех запустил один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян АО «Щёлково Агрохим». Новая производственная площадка увеличит мощность предприятия и значительно укрепит позиции компании на аграрном рынке.
«В запуск цеха площадью 2 тыс. кв. м. компания инвестировала около 400 млн рублей. Цех оснащён полностью автоматизированными линиями. За год там смогут производить 15 тыс. тонн продукции. Это собственные инновационные разработки компании по управлению урожайностью. За счёт запуска нового цеха будет создано около 60 рабочих мест, в том числе для химиков, технологов и инженеров», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Главная особенность нового цеха – использование роботизированных комплексов. Это позволит повысить точность процессов и снизить влияние человеческого фактора.

Предприятие «Щёлково Агрохим» более 26 лет производит химические средства защиты растений и семян. В ассортименте – свыше 180 наименований продукции.

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