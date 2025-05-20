В Подольске начали выпускать материалы для производства печатных плат

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Подольск заработало производство материалов для изготовления печатных плат. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в формате light industrial запустила Компания «ВИНТЕХ», – резидент индустриального парка «Сынково». Общая площадью предприятия составляет 1,6 тыс. кв. м.
Сейчас «ВИНТЕХ» производит в Подмосковье фольгированные материалы, занимается новыми разработками на базе современной лаборатории. Например, компания разработала базовые материалы под собственной торговой маркой.
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«В запуск производства инвестировано 100 млн рублей. На первом этапе компания намерена производить 20 тонн готовой продукции в месяц, а после выхода на полную мощность увеличить этот объём до 40 тонн. Продукция предприятия будет применяться при изготовлении печатных плат как для товаров народного потребления, так и в авиастроении, железнодорожной промышленности, телекоммуникации и других сферах», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как подчеркнула зампред, это позволит укрепить позиции российского рынка электронной промышленности и снизить зависимость от импортных поставок. Компания рассчитывает в этом году увеличить штат работников на 30%.
Сейчас «ВИНТЕХ» производит в Подмосковье фольгированные материалы, занимается новыми разработками на базе современной лаборатории. Например, компания разработала базовые материалы под собственной торговой маркой.
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Лора Луганская