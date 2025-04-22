Ансамбль из Подольска выступил на вручении премии «Служение» в Москве

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Ансамбль народного танца «Рассвет» подольского дома культуры «Металлург» выступил на церемонии вручения премии «Служение», которая проходила в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Младшая группа ансамбля «Рассвет» вместе с заслуженным коллективом народного творчества Республики Башкортостан — образцовым театром ложкарей «Холмичи» — исполнили номер «Валенки», — говорится в сообщении.На концерте, организованном в рамках церемонии вручения премии «Служение», выступили также балет Аллы Духовой «Тодес», балет Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, заслуженные артисты российской эстрады и творческие коллективы из разных российских городов.
Читайте также:
В конкурсе агитбригад в Подольске приняли участие 550 юных артистов
Представители Подольской прокуратуры провели лекцию для школьников
В Подольске 26 апреля состоится «Парковая атлетика»
Лев Каштанов