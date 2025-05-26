В Подольске завершили первый этап строительства кофейного завода

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Первый этап строительства крупного производственного комплекса по выпуску кофейной продукции завершился в Подольске. Инвестор — компания «Арабика», общая сумма вложений на первом этапе составила около 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Предприятие будет выпускать широкий ассортимент кофейных продуктов — от зернового, молотого и растворимого кофе до сухих растворимых смесей. В перечень продукции входит также какао», — говорится в сообщении.Общая площадь нового комплекса составляет 18 тыс. квадратных метров. В настоящее время штат предприятия составляет 41 сотрудник. В дальнейшем планируется открыть ещё 39 вакансий. Сейчас общий объём производства составляет 6 тысяч тонн продукции в год, после реализации остальных этапов проекта он вырастет до 46 тысяч тонн.
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