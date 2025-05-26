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В Подольске завершили первый этап строительства кофейного завода

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Первый этап строительства крупного производственного комплекса по выпуску кофейной продукции завершился в Подольске. Инвестор — компания «Арабика», общая сумма вложений на первом этапе составила около 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Предприятие будет выпускать широкий ассортимент кофейных продуктов — от зернового, молотого и растворимого кофе до сухих растворимых смесей. В перечень продукции входит также какао», — говорится в сообщении.
Общая площадь нового комплекса составляет 18 тыс. квадратных метров. В настоящее время штат предприятия составляет 41 сотрудник. В дальнейшем планируется открыть ещё 39 вакансий. Сейчас общий объём производства составляет 6 тысяч тонн продукции в год, после реализации остальных этапов проекта он вырастет до 46 тысяч тонн.

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В Подмосковье спасли птенца из вентиляционной шахты жилого дома
26 мая 2025, 14:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Птенца дрозда, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома в посёлке Глебовский округа Истра, выручили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы первого этажа. Они рассказали, что из вентиляционного канала слышится писк и шуршание перьев. Было понятно, что в беду попала птица, и что без помощи людей ей не выбраться», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по указанному адресу. По звуку они определили, где примерно находится застрявшая птица. Затем они сняли в кладовке вентиляционную решётку и увидели в шахте птенца дрозда.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Специалисты осторожной вытащили птенца из вентиляции, осмотрели на предмет повреждений и посадили в коробку. Убедившись, что птенец не пострадал, они выпустили его на волю.

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В городских округах Долгопрудный и Жуковский сменились руководители
26 мая 2025, 13:38

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил кандидатов на посты глав городских округов Долгопрудный и Жуковский. Он выразил надежду на то, что новый руководители обеспечат дальнейшее развитие наукоградов.
Обязанности главы Долгопрудного временно будет исполнять Олег Сотник после того, как должность покинул Роман Истомин. До этого Сотник работал в Мытищах.
По словам губернатора, самое важное в работе главы муниципалитета – коммуникация с жителями разных групп и возрастов.
«Олег Анатольевич, мы с вами работали в Мытищах. В чём специфика Долгопрудного, я надеюсь, вы разберётесь вместе с лидерами общественного мнения нашего наукограда. Главное – это коммуникации. Везде в Подмосковье очень важно разговаривать», – обратился глава региона к Сотнику на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципальных образований.
Пост главы Жуковского временно займёт Андроник Пак, который ранее временно исполнял полномочия главы Дзержинского.
«Андроник Эдуардович, надеюсь, что вы справитесь, как справились с Дзержинским, со всем, что касается нашего наукограда. Нам крайне важно навести чистоту и порядок, думать о дальнейшем развитии города», – сказал губернатор.
Борис Аубакиров, возглавлявший городской округ Жуковский, на днях досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

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Полицейские предупредили студентов Серпухова о риске подработок на мошенников
26 мая 2025, 13:27

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы провели полицейские Серпухова с местными студентами. Темой бесед стали способы вовлечения подростков в мошеннические схемы под видом подработок, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В число привлекательных для подростков подработок, которые в реальности являются частью мошеннических схем, входит выполнение обязанностей курьера по передаче денег, покупка и перепродажа сим-карт, а также продажа своих банковских карт. Занимаясь этим, несовершеннолетние становятся соучастниками преступлений и могут быть привлечены к уголовной ответственности», — рассказал студентам начальник Отделения по борьбе с мошенничествами Отдела уголовного розыска УМВД майор полиции Роман Щелкунов.
Он также посоветовал настороженно относиться к звонкам с неизвестных номеров, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать фалы из непроверенных источников и не скачивать себе на гаджеты неизвестные программы.

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#студенты
#мошенничество
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На Пестовском водохранилище выявили победителей международной парусной регаты
26 мая 2025, 13:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В акватории Пестовского водохранилища в Подмосковье прошёл заключительный день международной парусной регаты имени Игоря Ченцова. Регату проводили в рамках серии Tenzor Elite Cup 2025, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Второй год подряд соревнования включены в спортивную программу ПМЭФ. В этом году они стали флагманом открытия повестки по водным видам спорта.

Регату выиграла интернациональная команда «ФИШЕ». В её состав вошли три россиянина и спортсмен из Германии – Алексей Бунзя, Павел Созыкин, Сергей Марук и Дастин Бальдевайн.
«Я очень доволен выступлением и полученным опытом в новой команде. Мы быстро наладили коммуникацию, у нас получались манёвры. И, главное, обошлось без штрафов и красных флагов. Команда счастлива», – поделился впечатлениями немецкий яхтсмен.
Серебро завоевала команда Aladdin Георгия Соколовского, представлявшая Москву и Владивосток.
«Ожесточённая борьба шла за третье место между командами «Пирогово», Bars Sailing Team, «Фордевинд» и S-Kotiki. Всё решилось в последних гонках, когда «Пирогово» и S-Kotiki попали под фальстарт, а экипаж «Фордевинд» Алексея Машкина улучшил позицию и обошёл соперников, завоевав бронзовые медали. В женском зачёте победу праздновала Анна Данкверт, представляющая парусный клуб Skolkovo Sailing Club», – отметили в министерстве.
Всего трофей оспорили порядка 100 яхтсменов из 15 российских и интернациональных команд. А все участники и гости регаты на протяжении трёх соревновательных дней могли насладиться береговой развлекательной программой.

Борьба в серии Tenzor Elite Cup продолжится на следующих этапах в июле и сентябре в Московской области. Победителей всей серии определят по итогам гранд-финала в Сочи в начале ноября.

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За благоустройство проголосовали уже более 600 тыс. жителей Подмосковья
26 мая 2025, 13:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Уже свыше 600 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«В этом году жители региона могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. За прошедший месяц и участие в голосовании приняли более 600 тысяч человек», — сказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Принять участие в голосовании жителям области помогают волонтёры: они работают в общественных местах, образовательных учреждениях, а также на массовых мероприятиях.

«Волонтеры Подмосковья активно работают на 288 специальных точках, на крупных городских событиях и в многолюдных местах. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию почти 150 тысяч человек», — добавила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
Голосование стартовало 21 апреля и продолжится до 12 июня включительно. Отдать свой голос за благоустройство того или иного объекта могут все желающие в возрасте от 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется обширная программа по поддержке волонтёров. Комплекс мер включает в себя страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, выплату грантов и помощь в организации мероприятий. Кроме того, волонтёры получают консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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