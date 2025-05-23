Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная компания «ВДС-Ступино» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания выпускает зубные щётки, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Специалисты Регионального центра компетенций Московской области провели на предприятии стартовое совещание. В качестве пилотного потока выбран процесс производства самого массового продукта – зубных щёток бренда R.O.C.S.
Читайте также:
Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне
В Щёлкове запустили производство удобрений с роботизированными комплексами
Региональную поддержку в 2025 году получат 2,5 тыс. малых и средних предприятий
«В рамках проекта компания при содействии РЦК планирует внедрить инструменты бережливого производства, что позволит сократить протекание процесса на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на 10%», – рассказали в министерстве.Опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, компания сможет расширить на всё предприятие. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на платформе.
Читайте также:
Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне
В Щёлкове запустили производство удобрений с роботизированными комплексами
Региональную поддержку в 2025 году получат 2,5 тыс. малых и средних предприятий
Лора Луганская