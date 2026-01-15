В полиции городского округа Пушкинский подвели итоги работы за прошедший год
УМВД России «Пушкинское» по итогам прошлого года заняло 12-е место в Московской области. Об этом глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов заявил на оперативном совещании ведомства.
Он поблагодарил начальника управления Максима Панкратова и всех сотрудников за профессионализм, выдержку и преданность делу.
«2025 год прошёл штатно, и это большая заслуга каждого из служащих. Управление заняло 12-е место по региону. Это достойный результат», – подчеркнул руководитель муниципалитета.
Красноцветов вручил благодарственные письма тем, кто показал высокие оперативно-служебные результаты.
Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, для мотивации сотрудников полиции в округе им оказывают меры социальной поддержки. Такая работа будет продолжаться.