В полиции городского округа Пушкинский подвели итоги работы за прошедший год

15 января 2026, 20:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

УМВД России «Пушкинское» по итогам прошлого года заняло 12-е место в Московской области. Об этом глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов заявил на оперативном совещании ведомства.





Он поблагодарил начальника управления Максима Панкратова и всех сотрудников за профессионализм, выдержку и преданность делу.

«2025 год прошёл штатно, и это большая заслуга каждого из служащих. Управление заняло 12-е место по региону. Это достойный результат», – подчеркнул руководитель муниципалитета.