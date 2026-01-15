Достижения.рф

В полиции городского округа Пушкинский подвели итоги работы за прошедший год

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

УМВД России «Пушкинское» по итогам прошлого года заняло 12-е место в Московской области. Об этом глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов заявил на оперативном совещании ведомства.



Он поблагодарил начальника управления Максима Панкратова и всех сотрудников за профессионализм, выдержку и преданность делу.

«2025 год прошёл штатно, и это большая заслуга каждого из служащих. Управление заняло 12-е место по региону. Это достойный результат», – подчеркнул руководитель муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Красноцветов вручил благодарственные письма тем, кто показал высокие оперативно-служебные результаты.

Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, для мотивации сотрудников полиции в округе им оказывают меры социальной поддержки. Такая работа будет продолжаться.
Лора Луганская

