В Красноармейске открывается второй каток с естественным льдом
Каток с естественным льдом откроют сегодня, 15 января, на Дачной улице в городе Красноармейск Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Открытие назначено на 18:30.
«Для удобства посетителей при катке будут работать пункты проката и заточки коньков, а также тёплые раздевалки», — говорится в сообщении.В администрации округа также напомнили, что в Красноармейске уже работает один каток с естественным покрытием. Он находится на улице Янгеля, 35. Там тоже есть тёплые раздевалки.
