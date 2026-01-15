В Пушкинском округе 25 января проведут праздник народной музыки
XXI праздник народной музыки «Радуница принимает гостей» состоится 25 января в ДК «Юбилейный» в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие организует Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева.
«На сцене выступят лучшие певческие коллективы из разных округов Московской области. А хозяином праздника традиционно станет ивантеевский хор русской песни «Радуница», — говорится в сообщении.Концерт будет посвящён памяти руководителя хора Виктора Бакке, который ушёл из жизни 25 января 2024 года.
Адрес ДК «Юбилейный»: Ивантеевка, Первомайская улица, дом №13. Вход на праздник свободный. Возрастных ограничений нет. Начало в 15:00.
Ранее сообщалось, что в Ивантеевке откроется Школа креативных индустрий для детей и подростков.