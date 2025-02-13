В посёлке Деденёво капитально отремонтируют участок теплотрассы

Капитальный ремонт участка теплотрассы протяжённостью около 200 метров планируется провести в рабочем посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, подряд на работы уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.