В посёлке Деденёво капитально отремонтируют участок теплотрассы

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Капитальный ремонт участка теплотрассы протяжённостью около 200 метров планируется провести в рабочем посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, подряд на работы уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать подземный трубопровод горячей воды в районе дома №21Г по улиц Набережная. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 13 миллионов 616 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 февраля.
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Лев Каштанов