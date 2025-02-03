В Подмосковье за четыре года обновят тысячу км водоканализационных сетей

Фото: пресс-служба правительства МО
Около 1 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения модернизируют в Московской области в ближайшие четыре года, кроме того, планируется обновить около 400 объектов этой системы: водозаборных узлов, очистных сооружений, насосных станций и пр. Эти работы обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с главами подмосковных министерств, ведомств и округов в ходе еженедельного совещания.
«В реализации программы модернизации водоснабжения нужно плотное взаимодействие с муниципалитетами, чтобы все работы были завершены в срок. И каждому, кто отвечает и на местах, и в областном правительстве необходимо сопровождать все этапы этой программы», — сказал Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
В свою очередь, глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский сообщил, что в регионе сформировали четырёхлетнюю программу дальнейшей модернизации водоснабжения и водоотведения.
«Если раньше программа формировалась по заявкам муниципалитетов, то сейчас будет проведена инвентаризация всех сетей и объектов, составлен рейтинг в зависимости от степени износа, количества жалоб и аварий. И на основании этого мы будем принимать решение о целесообразности, сроках и способах модернизации», — отметил Антон Велиховский.
Антон Велиховский (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
Всего в водоканализационной системе Московской области насчитывается 5 тысяч объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. С 2014 года в регионе модернизировали более 450 объектов водоснабжения. До завершения 2028 года обновление должно коснуться 1000 км сетей, более чем 300 объектов водоснабжения и около 100 объектов водоотведения.
Кроме того, Антон Велиховский рассказал о проверках качества воды на водозаборных узлах. Такие проверки муниципалитет должен проводить не менее одного раза в месяц по ряду критериев, в числе которых запах воды, отсутствие цвета, прозрачность и жёсткость. Должна также регулярно проводиться проверка оборудования ВЗУ.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как отличить фейковую квитанцию от настоящей
Разработчики сделали сервис «ГИС ЖКХ» ещё удобнее для жителей Подмосковья
В Московской области начали борьбу с «резиновыми» квартирами
Лев Каштанов