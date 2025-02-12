В округе Мытищи отремонтируют крыши 46 домов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт кровель проведут в 2025 году в 46 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все кровельные работы будут проводиться с соблюдением мер безопасности. Зону работ огородят специальной лентой, рабочие будут использовать страховочные тросы и каски. Кроме того, для них будет проводиться специальный инструктаж», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что за ходом работ можно следить в онлайн-режиме: ссылки на трансляции с соответствующих камер видеонаблюдения размещены на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.
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