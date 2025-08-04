В правительстве Подмосковья утвердили августовский график приёма граждан
Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на август 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Помимо этого, опубликован график личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.
Даты приёмов доступны также на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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