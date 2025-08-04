Достижения.рф

В правительстве Подмосковья утвердили августовский график приёма граждан

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на август 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо этого, опубликован график личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Даты приёмов доступны также на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0