В правительстве Подмосковья утвердили августовский график приёма граждан

04 августа 2025, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на август 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.