Воробьёв назвал востребованным новый формат индустриальных парков в Подмосковье
В Подмосковье успешно развивают новый формат индустриальных парков «5 в 1». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Подобный формат объединяет всё необходимое для бизнеса – инженерные и транспортные коммуникации, производственные боксы, лайт-площадки для малого и среднего бизнеса, социальную и деловую инфраструктуру, а также подготовку кадров. Такой подход делает запуск производств максимально быстрым и удобным», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Он напомнил, что сейчас в Подмосковье строят пять государственных индустриальных парков, четыре из которых откроют в этом году.
«Заполнение новых площадок идёт опережающими темпами. Так, в Жуковском и Ленинском округах резиденты уже заняли все площади, в Дмитрове – 95%, а в Раменском – 86%», – добавил губернатор.Воробьёв подчеркнул, что формат «5 в 1» востребован инвесторами. По его данным, каждые 10 млрд рублей инвестиций в 100 га площадки окупаются за пять лет. Для региона это означает рост промышленного производства, создание рабочих мест и устойчивое развитие экономики.