В Приокско-Террасном заповеднике дали имена новорождённым зубрятам

15 мая 2026, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Приокско-Террасном заповеднике в начале мая родились двое зубрят. Теперь стало известно, какие имена дали малышам, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.





Бычка назвали Мувильд, а самочку – Муледа. Имена придумывали жители и гости Серпухова. Сложность состояла в том, что клички не должны были повторяться. Кроме того, все животные, рождённые в Центральном зубровом питомнике, получают клички, начинающиеся на слог «Му». Их вносят в международную племенную книгу вместе с заводским номером.



Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов



«Наш заповедник – гордость Серпухова и всего Подмосковья. С 1979 года он входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и не расстаётся с этим статусом уже больше 45 лет. В этом году заповеднику исполняется 81 год», – напомнили в администрации.