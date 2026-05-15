В Приокско-Террасном заповеднике дали имена новорождённым зубрятам

оригинал Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Приокско-Террасном заповеднике в начале мая родились двое зубрят. Теперь стало известно, какие имена дали малышам, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.



Бычка назвали Мувильд, а самочку – Муледа. Имена придумывали жители и гости Серпухова. Сложность состояла в том, что клички не должны были повторяться. Кроме того, все животные, рождённые в Центральном зубровом питомнике, получают клички, начинающиеся на слог «Му». Их вносят в международную племенную книгу вместе с заводским номером.

«Наш заповедник – гордость Серпухова и всего Подмосковья. С 1979 года он входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и не расстаётся с этим статусом уже больше 45 лет. В этом году заповеднику исполняется 81 год», – напомнили в администрации.
Центральный зубровый питомник, основанный в 1948 году, работает над восстановлением популяции. Сегодня там содержатся 44 зубра.

Сейчас заповедник при поддержке Президентского фонда природы реализует проект «Создание туристско-информационного кластера «В гости к зубру». Цель – рассказать, как учёные вернули этого зверя в дикую природу.
Лора Луганская

