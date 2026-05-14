В Московской области в апреле вакцинировали более 55 000 собак и кошек

14 мая 2026, 23:08

В апреле в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья привили более 55 000 питомцев. В их числе – более 33 000 собак и порядка 22 200 кошек. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.