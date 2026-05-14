В Московской области в апреле вакцинировали более 55 000 собак и кошек

оригинал

В апреле в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья привили более 55 000 питомцев. В их числе – более 33 000 собак и порядка 22 200 кошек. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Вакцинация позволяет защитить животных от опасных инфекций, включая бешенство.

В учреждениях доступен широкий спектр вакцин. Для кошек применяют препараты против бешенства и такие комплексные вакцины, как «Мультифел-4», «Биофел РСН», «Глобфел-4». Они защищают от панлейкопении, калицивироза, герпесвирусной инфекции и хламидиоза.

Для собак используют вакцины от бешенства и комплексные препараты «Мультикан», «Биокан», «Астерион» и «Дипентавак». Они формируют иммунитет к чуме плотоядных, парвовирусному и коронавирусному энтериту, аденовирусным инфекциям, лептоспирозу и другим заболеваниям. Вакцинация против бешенства отечественным препаратом «Рабикан» проводится бесплатно.

Как напомнили в министерстве, с наступлением теплого сезона ветеринары начали работу в выездном формате. Мобильные бригады прививают от бешенства в населённых пунктах, что позволяет сделать это без посещения клиники.

Кроме того, выездные пункты работают в парках Подмосковья. Там владельцы могут вакцинировать, чипировать и зарегистрировать питомца прямо во время прогулки. При себе нужно иметь паспорт владельца и документы животного.

Как отметили в ведомстве, чипирование и внесение данных в реестр помогают быстрее вернуть животное домой в случае его потери.

Лора Луганская

