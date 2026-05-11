Россиянам напомнили о штрафах за неправильную перевозку животных

11 мая 2026, 15:21

Юрист Воропаев: за неправильную перевозку животных грозит штраф в 500 рублей

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Водителям в России грозит штраф за перевозку домашних питомцев на руках, передней панели или заднем сиденье без специальной фиксации. По словам автоюриста Льва Воропаева, животные в автомобиле юридически приравниваются к грузу, поэтому на них распространяются требования пункта 23.3 ПДД.





Как пишет «Москва 24», запрещается, чтобы питомец ограничивал обзор водителю или мешал управлению машиной. Особо опасной собеседник считает поездку с животным на руках — испугавшись, оно может заметаться и спровоцировать аварию. Недопустимо и свободное перемещение питомца по салону, его нахождение на передней панели или попытки воздействовать на руль и другие органы управления.



Для безопасного путешествия Воропаев советует использовать переноску (клетку) либо специальные удерживающие системы. Нарушителям грозит ответственность по статье 12.21 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки грузов») — штраф 500 рублей.



Эксперт также отметил, что теоретически наказание возможно, если собака или кошка высовывает морду в открытое окно, мешая обзору. Однако главная опасность здесь — для самого животного. При случайном падении на дорогу оно может погибнуть под колесами автомобиля.



