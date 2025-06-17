В Подмосковье запустили пилотный проект с электронными квитанциями ЖКУ на «Госуслугах»

17 июня 2025, 15:27

оригинал Фото: Фотобанк МО

В Московской области стартовал пилотный проект по введению электронного Единого платёжного документа ЖКУ на региональном портале госуслуг. Теперь квитанции можно получать в электронном виде, рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.







«Это быстро, удобно и безопасно. Никаких потерь и задержек – квитанция приходит сразу в личный кабинет на портале «Госуслуги». Документ защищён от мошенников, так как он цифровой. Его не подделать, а все данные проверены. К тому же не тратятся деньги на печать и доставку бумажных квитанций», – пояснил Гаджиев.