В Пушкинском началась масштабная весенняя уборка

09 апреля 2026, 23:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Коммунальщики городского округа Пушкинский по поручению его главы Максима Красноцветова приступили к работам по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В Ивантеевку проверить ход работ приехали уполномоченный главы округа Нина Ушакова и председатель окружного Совета депутатов Артём Садула. Они оценили состояние общественных пространств, муниципальных автомобильных дорог и придомовых территорий.



Коммунальщики полностью готовы выполнять поставленные задачи. У них есть вся необходимая техника и достаточное число специалистов для своевременного завершения работ.

«Несмотря на запланированный на конец апреля общеобластной субботник, учитывая объём работ, нужно заранее привести ряд площадок в надлежащий вид. Наша общая цель – сделать округ комфортным для всех жителей. Именно в таких повседневных, но важных делах проявляется настоящая сила наших коммунальных служб», – сказала Ушакова.