Руководство городского округа Пушкинский проверило ход расчистки реки Уча
Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артём Садула проверил ход работ по расчистке реки Уча. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с депутатом работу проинспектировали его заместитель Николай Михайлин и начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Носова.
«Сейчас подрядчик приводит в порядок береговую линию – убирает сухостой и аварийные деревья, удаляет кустарники. После этого стартует расчистка самого русла водоёма. Работы ведут в районе СНТ «Машиностроитель». В дальнейшем они переместятся на участок в пределах парковой зоны», – рассказали в администрации.Мероприятия выполняют в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы. Главный этап оздоровления реки – очистка от мусора и донных отложений. Это позволит нормализовать течение и повысить насыщение воды кислородом.
Всего расчистят два участка общей протяжённостью 2,4 километра у моста и в новой части парка. По завершении работ в реку выпустят мальков.