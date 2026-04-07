В Пушкинском округе благоустроят четыре общественные территории

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Обновление четырёх общественных пространств планируется провести в Пушкинском городском округе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Подробности рассказал глава округа Максим Красноцветов.

«В этом году завершится благоустройство бульвара в микрорайоне Дзержинец, начатое в прошлом году и приостановленное на зиму. Кроме того, обновление коснётся сквера «Журавли», зоны отдыха на берегу реки Учи и территории на улице Дзержинского в Ивантеевке», — сказал Красноцветов.
Он также добавил, что в округе приступили к ямочному ремонту асфальта, уборке мусора и промывке дорожного покрытия и остановок.

Ранее сообщалось, что в Московской области в текущем году благоустроят более 70 общественных пространств.
Лев Каштанов

