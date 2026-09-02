В Белоозёрском открылся после капремонта лицей №23

02 сентября 2026, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Лицей №23, расположенный на улице 60 лет Октября в городе Белоозёрский округа Воскресенск, капитально отремонтировали. Обновлённое учреждение открылось для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт провели за счёт бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В здании общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров обновили фасад, входные группы и кровлю, заменили системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции, провели отделку помещений, установили новую сантехнику, мебель и оборудование», — говорится в сообщении.