В Белоозёрском открылся после капремонта лицей №23
Лицей №23, расположенный на улице 60 лет Октября в городе Белоозёрский округа Воскресенск, капитально отремонтировали. Обновлённое учреждение открылось для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт провели за счёт бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В здании общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров обновили фасад, входные группы и кровлю, заменили системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции, провели отделку помещений, установили новую сантехнику, мебель и оборудование», — говорится в сообщении.Работы не ограничились зданием: пришкольную территорию благоустроили.