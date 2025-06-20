В Пушкине решили проблему с переполненной контейнерной площадкой
Переполненную контейнерную площадку в Пушкине, с уборкой которой не справлялся региональный мусорный оператор, расчистили работники муниципального «Городского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На переполненную мусором контейнерную площадку пожаловались жители Зелёной улицы в пушкинском микрорайоне Мамонтовка. Они сообщили через «Добродел», что региональный оператор часто игнорирует эту площадку, и проблему приходится решать службе «Городское хозяйство», — говорится в сообщении.Убранную сотрудниками муниципальной службы площадку осмотрели уполномоченный главы округа Нина Ушакова и директор «Городского хозяйства» Юрий Гужва. Жители поблагодарили Юрия Гужву за решённую проблему.
Такая же ситуация сложилась на территории ТСН «Восход-1» в Ивантеевке: несмотря на наличие договора на вывоз мусора, регоператор допускает образование навалов отходов. А уборка территории ведётся за счёт бюджета силами «Горхозяйства».