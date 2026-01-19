В Пушкинском округе вывели 45 спецмашин на уборку отдалённых деревень от снега
45 единиц дорожной техники убирают последствия снегопада на территории 36 отдалённых деревень Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Расчисткой снега занимаются сотрудники МКУ «Софрино». В сферу их ответственности входит 330 километров дорог, в том числе 110 километров трасс грунтового и переходного типа.
«Сложность уборки деревень в том, что находятся они в окружении заснеженных полей. На проезжей части образуются перемёты — нанесённые ветром сугробы. Перемёты мы стараемся чистить в первую очередь. Используем для этого тяжёлую технику — грейдеры, чтобы было эффективнее», — отметила директор МКУ «Софрино» Екатерина Потёмкина.Она добавила, что предприятие укомплектовано техникой для уборки при среднестатистическом уровне осадков. Обрушившийся на регион циклон «Фрэнсис» стал испытанием, но коммунальщики с ним справились благодаря переходу на круглосуточную работу.