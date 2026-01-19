В Пушкинском округе вывели 45 спецмашин на уборку отдалённых деревень от снега

19 января 2026, 11:37

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

45 единиц дорожной техники убирают последствия снегопада на территории 36 отдалённых деревень Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Расчисткой снега занимаются сотрудники МКУ «Софрино». В сферу их ответственности входит 330 километров дорог, в том числе 110 километров трасс грунтового и переходного типа.





«Сложность уборки деревень в том, что находятся они в окружении заснеженных полей. На проезжей части образуются перемёты — нанесённые ветром сугробы. Перемёты мы стараемся чистить в первую очередь. Используем для этого тяжёлую технику — грейдеры, чтобы было эффективнее», — отметила директор МКУ «Софрино» Екатерина Потёмкина.