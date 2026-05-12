Достижения.рф

В Раменской больнице в ближайшее время проведут три дня диспансеризации

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Раменская больница организует единые дни диспансеризации для местных жителей. Они запланированы на 16 и 23 мая, а также на 6 июня, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



Первый этап диспансеризации представляет собой скрининг, который позволяет выявить факторы риска и признаки хронических неинфекционных заболеваний. По результатам первичного осмотра определяют необходимость дополнительных обследований на втором этапе.

Программа диспансеризации включает разные виды осмотров и диагностических процедур. Перечень исследований зависит от пола и возраста пациента. Подробную информацию об этом можно найти на сайте.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Врачи рекомендуют гражданам от 18 до 39 лет включительно проходить диспансеризацию раз в три года. После 40 лет обследование проводят ежегодно.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства в утренние часы работы. Для корректного проведения анализов и обследований прийти надо натощак.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0