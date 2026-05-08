Глава Раменского округа навестил ветеранов Великой Отечественной войны

08 мая 2026, 17:07

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Двух женщин-ветеранов, проживающих в Раменском округе, навестил в преддверии Дня Победы глава муниципалитета Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Поздравления принимали Нина Александровна Барышникова, которая пережила блокаду Ленинграда, и Антонина Ивановна Жаренникова, трудившаяся в годы войны на деревообрабатывающем комбинате.





«От всей души желаю Нине Александровне и Антонине Ивановне крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания родных! Пусть каждый день приносит им радость, а теплота наших сердец согревает их души. Низкий поклон вам, дорогие ветераны», — сказал Эдуард Малышев.