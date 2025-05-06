В раменской школе провели тренировку на случай пожара

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Сотрудники экстренных служб провели профилактическое мероприятие по пожарной безопасности в школе №22 посёлка Дубовая Роща. Оно проходило в рамках Всероссийской тренировочной эвакуации, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу вместе с пожарной частью №42 и Раменской службой спасения учениками и педагогами отработали алгоритм действий в случае возникновения пожара. Как только сработало сигнальное оповещение, всех школьников попросили немедленно покинуть здание.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
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Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
«Согласно легенде, во время учебной эвакуации школы все благополучно эвакуировались из помещения. Но при подсчёте детей выяснилось, что один ученик остался. За ним отправились спасатели и благополучно вывели из здания. Подобные мероприятия позволяют пройти весь алгоритм действий, который необходимо знать всем», – сказала инспектор ОНД и ПР по Раменскому муниципальному округу Людмила Фомина.По словам директора школы №22 Ларисы Чуравцевой, такие мероприятия проходят в учебном заведении регулярно.
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Лора Луганская