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В Раменском Центре творчества прошла акция «Окна Победы»

В Центре творчества юных «Тополёк» городского округа Раменское прошла традиционная акция «Окна Победы», посвящённая приближающемуся празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Мальчишки и девчонки изготовили из бумаги тематические фигурки и украсили ими окна здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменское. Какие они – окна Победы? С символами памяти и благодарности. Мальчики делали танки и самолёты, девочки — цветы и летящих журавлей. Главное, что каждый трафарет сделан руками детей. Участвуя в акции, они приобщаются к всенародной памяти, скорби и гордости за своих предков, благодаря которым живут нынешние поколения.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

«Участие в акции «Окна Победы» для Центра творчества «Тополёк» — уже традиция. Это дань памяти и важный образовательный момент для детей, помогает им лучше узнать и понять историю своей страны, ценность мира и героизм предков. Ведь педагоги часто рассказывают детям о Великой Отечественной войне, о подвигах солдат и о том, как важно помнить и чтить память о прошлом», — рассказала Татьяна Долотова, педагог-организатор ЦРТДиЮ «Тополёк».

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Украшение окон символами Победы – это творческий процесс, возможность выразить благодарность ветеранам, почтить память погибших и напомнить о важности мира. Символы Победы на окнах еще больше подчеркивают атмосферу предстоящего праздника.


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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла пенсионерке оформить инвалидность
05 мая 2025, 19:10

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла оформить инвалидность матери заявительницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
К Фаевской обратилась заявительниц, маломобильная 82-летняя мать которой живёт в пункте временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса». Женщина попросила помочь получить слуховые аппараты для мамы.
«По заключению врачебной комиссии Клинской больницы пенсионерка нуждается в бинауральном слухопротезировании. Это предполагает использование слуховых аппаратов для обоих ушей», – рассказала Фаевская.
Чтобы оперативно помочь улучшить качество жизни пенсионерки, правозащитник обратилась в региональные министерства социального развития, здравоохранения и Главное бюро медико-социальной экспертизы.

Пожилая женщина прошла медико-социальную экспертизу и была признана инвалидом II группы бессрочно. Теперь она может получить слуховые аппараты бесплатно. Для этого нужно только обратиться в Социальный фонд России.

Как напомнили в пресс-службе, если права жителя Подмосковья нарушаются, он можете направить жалобу или обращение Фаевской через МФЦ, форму «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

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Раменский глава Малышев поздравил блокадницу с наступающим Днём Победы
05 мая 2025, 18:59

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил с наступающим 80-летием Победы участницу Великой Отечественной войны, блокадницу Нину Барышникову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вручил Нине Александровне удостоверение и знак «Почётный гражданин Раменского муниципального округа». Приятным дополнением стали фруктовая корзина и гжельская чашка, посвященная торжественной дате», – поделился Малышев.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Он добавил, что ветераны и труженики тыла региона ценой невероятного подвига выбили врага с подмосковной земли. Малышев назвал юбилей Победы одним из самых главных дней для всего народа.

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В ГАИ предупредили о возвращении в Подмосковье заморозков и мокрого снега
05 мая 2025, 18:38

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В некоторые районы Подмосковья вечером в понедельник вернутся мокрый снег и заморозки. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Сегодня с 21 часа до утра на территории региона возможен снегопад и ветер до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1… 2°C», – уточнили в ведомстве. Там попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и выстраивать маршруты с учётом погодных условий.
Ранее, в ночь на 2 мая, на Подмосковье обрушились аномальный снегопад и сильный ветер.


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Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Московской области
05 мая 2025, 18:30

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники МЧС России продолжают помогать в работах по восстановлению электроснабжения в шести городских округах Подмосковья. Всего в 101 населённом пункте проживают более 800 человек, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Веретенников.
«В 19 муниципальных образованиях упало 2478 деревьев. С последствиями непогоды продолжают бороться 557 человек и 186 единиц техники Московской областной системы РСЧС. Личный состав подмосковного МЧС распиливает и убирает поваленные деревья, обеспечивают пожарную безопасность в оставшихся без света населённых пунктах», – отметил Веретенников.
Сотрудники госпожнадзора дежурят на социально-значимых объектах, находящихся без электричества. Работы идут круглосуточно.


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#подмосковье
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Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы
05 мая 2025, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Жители Дубны восстановили в наукограде Аллею Славы. В работах участвовали ученики школы №9, их родители, педагоги, выпускники и ветераны. Агрономы городской администрации выбрали лучшие саженцы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Теперь на алее растут туи, сирень и спирея. Первые деревья, сливовые, когда-то посадили брянские партизаны по инициативе сотрудника Объединённого института ядерных исследований Владимира Сосульникова. Во время войны он был в одном отряде с Зоей Космодемьянской. Тогда в посадке участвовала и молодой педагог Елена Лисеенко. Сегодня она возглавляет школу.
«Был солнечный день, была такая же линейка, приехали 10 ветеранов. Мы дружили с матерью Зои, она приезжала к нам в гости. Переписывались с партизанами, собирали их воспоминания. В музее есть огромный альбом – их воспоминаний о событиях тех лет», – рассказала директор школы №9 Лисеенко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Каждый класс школы сажает своё дерево.
«То, что мы делаем, прекрасно. Это память на долгие годы. Аллея будет жить, потому что за ней будут ухаживать дети», – поделился малолетний узник фашизма Иван Юдин.
«Аллея Славы будет снова выглядеть торжественно и ярко. Она станет напоминанием ученикам о Победе нашего народа над фашизмом», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Туями и цветущим кустарником заменили сливовые деревья, которые за 40 лет так состарились, что в прошлом году даже не зацвели.

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