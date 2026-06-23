В Раменском представили седьмой том книги о пропавших в военные годы героях
В Раменской центральной библиотеке состоялась презентация седьмого тома книги «Без вести павшие». Событие приурочили к 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Атмосфера в зале была проникнута уважением к героям, судьбы которых десятилетиями оставались неизвестными. Всю свою жизнь их поиску посвятил автор книги Александр Горбачёв. Его труд вернул из забвения имена тех, кто навсегда мог остаться забытым.
«Благодаря кропотливой работе нашего земляка удалось установить судьбу более 1300 раменцев, призванных на фронт в военные годы. Каждая страница нового тома включает не просто факты и даты, а возвращённую память, восстановленную связь поколений. Теперь родные знают, где покоится их родственник. Они могут приехать на могилу, возложить цветы к мемориалу с высеченным именем», – отметили в администрации.
Для Горбачёва поиск без вести пропавших – призвание, миссия, ставшая смыслом жизни. Бессчётное количество дней и часов, проведенных в архивах, изучение документов, беседы с единомышленниками – всё это ради того, чтобы солдат спустя десятилетия вернулся к родным.
Большую поддержку автору оказал Совет депутатов Раменского муниципального округа. Благодаря выделенным средствам седьмой том увидел свет. Горбачёв отметил, что уже готов к выпуску восьмого тома.
Часть экземпляров тиража скоро отправится в школьные библиотеки.