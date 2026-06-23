В Раменском представили седьмой том книги о пропавших в военные годы героях

23 июня 2026, 21:46

Фото: Раменский медиацентр

В Раменской центральной библиотеке состоялась презентация седьмого тома книги «Без вести павшие». Событие приурочили к 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Атмосфера в зале была проникнута уважением к героям, судьбы которых десятилетиями оставались неизвестными. Всю свою жизнь их поиску посвятил автор книги Александр Горбачёв. Его труд вернул из забвения имена тех, кто навсегда мог остаться забытым.

«Благодаря кропотливой работе нашего земляка удалось установить судьбу более 1300 раменцев, призванных на фронт в военные годы. Каждая страница нового тома включает не просто факты и даты, а возвращённую память, восстановленную связь поколений. Теперь родные знают, где покоится их родственник. Они могут приехать на могилу, возложить цветы к мемориалу с высеченным именем», – отметили в администрации.