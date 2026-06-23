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В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «Михалевич»

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Первую очередь ЖК бизнес-класса «Михалевич» строят на территории Раменского. В настоящее время продолжается возведение двух корпусов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Оба дома, как и весь жилой комплекс, будут малоэтажными.

«На строительстве первого дома завершены монолитные работы, рабочие приступили к каменной кладке. Коме того, продолжается гидроизоляция крыши», — говорится в сообщении.
На площадке дома №2 закончили с подготовительными работами и армированием фундаментной плиты. Сейчас строители возводят стены подвала.

ЖК строит девелопер «Джи Три Групп». Руководитель проекта Артём Давыдов отметил, что у домов будут уникальные фасады, а в квартирах — нестандартные планировки.
Лев Каштанов

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