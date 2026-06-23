В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «Михалевич»
Первую очередь ЖК бизнес-класса «Михалевич» строят на территории Раменского. В настоящее время продолжается возведение двух корпусов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Оба дома, как и весь жилой комплекс, будут малоэтажными.
«На строительстве первого дома завершены монолитные работы, рабочие приступили к каменной кладке. Коме того, продолжается гидроизоляция крыши», — говорится в сообщении.На площадке дома №2 закончили с подготовительными работами и армированием фундаментной плиты. Сейчас строители возводят стены подвала.
ЖК строит девелопер «Джи Три Групп». Руководитель проекта Артём Давыдов отметил, что у домов будут уникальные фасады, а в квартирах — нестандартные планировки.