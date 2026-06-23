В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «Михалевич»

23 июня 2026, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Первую очередь ЖК бизнес-класса «Михалевич» строят на территории Раменского. В настоящее время продолжается возведение двух корпусов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Оба дома, как и весь жилой комплекс, будут малоэтажными.





«На строительстве первого дома завершены монолитные работы, рабочие приступили к каменной кладке. Коме того, продолжается гидроизоляция крыши», — говорится в сообщении.