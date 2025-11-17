В Раменском в декабре откроют ледовую арену на 200 человек
В Раменском муниципальном округе скоро начнёт работу ледовая арена под открытым небом. Об этом объявил глава муниципалитета Эдуард Малышев.
В ходе рабочего визита он осмотрел площадку.
«Приближается самая сказочная пора года, и я рад сообщить, что в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» на парковке стадиона «Сатурн» уже смонтирована ледовая арена под открытым небом с бесплатным посещением», – сказал Малышев.Открытие планируют в декабре, но точная дата будет зависеть от погоды. Для обеспечения качества льда на катке будет работать ледозаливочная машина, которую сейчас брендируют.
Как и в прошлом году, зарегистрироваться и выбрать удобный сеанс можно будет на портале. Сделать это лучше заранее, так как каток вмещает до 200 человек.
На арене организуют прокат коньков. Предусмотрены специальные помощники-опоры, которые сделают первые шаги на льду безопасными.
Удобная парковка на территории позволит добираться до катка на личном транспорте.
В прошлом году каток в Раменском вошёл в тройку самых посещаемых Подмосковье.