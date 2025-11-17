Раменский суд арестовал подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА
Подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА заочно заключили под стражу на два месяца.
Такую меру пресечения избрал Раменский суд. Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Срок будут отсчитывать с момента задержания подозреваемого на территории России, либо его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию нашей страны.
Ранее сообщалось, что в ночном клубе в подмосковном Раменском произошла ссора, в результате которой баскетболист столичного «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил перелом основания черепа в височной части с переходом в затылочную.
Подозреваемому заочно предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. К следователю он не явился, так как находится за пределами России.
